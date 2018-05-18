Adana'daki Kan Davası Cinayeti Davasında 1 Tahliye

Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ve can güvenliğinden dolayı Samsun'da görülen davanın duruşmasında tutuklu yargılanan 1 kişi tahliye oldu.

Olay, Adana'nın Yüreğir ilçesi Karataş yolu Doğankent mevkisinde 17 Nisan 2017 tarihinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müslüm Üzer, oğlu Orhan ve torunu Hüseyin Özer (9) ile 01 DHR 78 plakalı aracıyla seyir halindeyken kan davası sonucu husumetli olduğu kişiler tarafından 4 araçla yolları kesildi. Araçtan inen kişilerce kaleşnikof ve tabanca ile araç kurun yağmuruna tuttu. Çok sayıda kurşun isabet alan araçta bulunan Müslüm Üzer, Orhan Üzer ve Hüseyin Üzer ağır yaralandı. Ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Müslüm Üzer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili davanın duruşması can güvenliğinden dolayı Samsun'a taşındı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Ferhat A. ve Ramazan A.'nın tutuklu 8 kişinin ise tutuklu bulunduğu davanın duruşmasına bugün devam edildi. Olayda silah kullandığı ileri sürülen Celal A.'nın firarda olduğu öğrenilirken, mahkeme tutuklu sanıklardan Ramazan A.'nın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Duruşma 9 Ağustos tarihine ertelendi. - SAMSUN