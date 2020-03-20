Adana'daki kalaşnikoflu saldırıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı Adana'da bir kişinin aracında kalaşnikofla vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir kişinin aracında kalaşnikofla vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesinde 5 gün önce Cüneyt A'nın park halindeki aracında kapalı kasa kamyonette bulunan kişilerce kalaşnikof ve tabancayla vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıda kullanılan aracı merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde park halindeyken buldu.

Ekip, aracın yakınında gördüğü Süleyman T'yi şüphe üzerine gözaltına aldı. Zanlının ifadesinde, tanıdığı 3 kişinin kendisine bir çuval teslim edip saklamasını istediklerini öne sürdü.

Saklanan çuvalı bulup inceleyen ekipler, 2 kalaşnikof ve 4 şarjör, 113 mermi ve iki cep telefonu ele geçirdi.

Ekipler, saldırıyla ilgili Aydın T, Bayram T. ve Barış D'yi de gözaltına aldı, ruhsatsız iki tabancaya el koydu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çelik yelek giydirilerek "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Saldırıyla ilgili 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay

Turgut Özal Bulvarı'nda 15 Mart'ta park halindeki aracında Cüneyt A'ya kapalı kasa kamyonetteki kişilerce silahlı saldırı düzenlenmişti.

Başından yaralanan C.A, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılmış, zanlılar kaçmıştı. Olay yerinde haber takip eden AA muhabiri, 3 kişi tarafından hafif şekilde darbedilmişti.

Kaynak: AA