Adana'daki İki Kişinin Öldüğü Silahlı Kavga

Adana'da restoranda iki kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından bir şüphelinin otomobille kaçan kişilerin arkasından silahla ateş açması güvenlik kamerasına yansıdı.



Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Buvarı'nda bulunan bir restoranda 11 Eylül'de yaşanan olayda bir restoranın yeni ve eski işletmecileri arasında çıktığı ileri sürülen tartışmanın ardından2 kişinin ölmesi ve 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Restoranın içindeki güvenlik kameralarının olay öncesi devre dışında bırakıldığını belirleyen polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen zanlıların kimliklerini belirlemeye çalışıyor.



İş yerinin karşısındaki bir güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde ise olay günü restoranın dışında yaşananlar yer alıyor.



Restorandaki silahlı kavganın ardından iş yerinin önündeki araca binerek uzaklaşan kişiye, bir şüphelinin koşarak silahla ateş açması görü



Kemal Daş ile Erkan Çoral arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışmanın ardından taraflar arasında çıkan silahlı kavganın sokağa yansıyan görüntüleri bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Görüntülere göre, silah seslerinin duyulmasının ardından restoran önüne yaklaşan bir araba görünüyor. Restorana giren kişilerin görüntülendiği anlarda, bir kişi dışarıya çıkıp, aracı kullanan kişi ile görüştükten sonra yaya olarak olay yerinden ayrılıyor.



Bu kişinin ayrıldığı anda içeriden elinden silahla çıkan bir kişi ise duraklayan halde bekleyen araca doğru ateş ediyor. Ateş edilmesi üzerine araç olay yerinden kaçarken bu kişi aracın arkasından ateş etmeye devam ediyor. Aracın kaçması üzerine şahıs tekrar restorana geri dönüyor.



Polis ekiplerinin, kavganın ardından yaklaşık 2 dakika içinde olay yerine geldiği görülüyor.



Öte yandan, polis yaptığı incelemede, restoranın içerisindeki güvenlik kameralarının olaydan kısa bir süre önce söküldüğünü tespit etti.



Adana'da bir restoranda çıkan silahlı kavgada Murat Sultan ile soyadı öğrenilemeyen Orhan Koğa isimli kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, Çoral, Serkan Kaplan ile Ömer Karabacak yaralanmıştı.