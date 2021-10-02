Hırsızlık şüphelilerine yönelik soruşturmada 50 zanlı yakalandı - Haberler
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Hırsızlık şüphelilerine yönelik soruşturmada 50 zanlı yakalandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Hırsızlık şüphelilerine yönelik soruşturmada 50 zanlı yakalandı

Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında 50 zanlı gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında 50 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, hırsızlık suçlarına karışanlara yönelik dün düzenlenen operasyon kapsamında 50 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı 47 cep telefonu, 3 televizyon, 5 kol saati, 921 cep telefonu kılıfı, tablet, motosiklet, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile demir kesme makası ve tornavida ele geçirildi.

Öte yandan, hırsızlık suçundan elde edildiği değerlendirilen 46 bin 750 liraya el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyon

Polis, kentte hırsızlık olaylarına karıştığı değerlendirilen şüphelileri yakalamak için dün çalışma başlatmış, şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyete götürülmüştü.

Hırsızlık şüphelilerine yönelik soruşturmada 50 zanlı yakalandı

Hırsızlık şüphelilerine yönelik soruşturmada 50 zanlı yakalandı

Hırsızlık şüphelilerine yönelik soruşturmada 50 zanlı yakalandı

Hırsızlık şüphelilerine yönelik soruşturmada 50 zanlı yakalandı

Hırsızlık şüphelilerine yönelik soruşturmada 50 zanlı yakalandı

Hırsızlık şüphelilerine yönelik soruşturmada 50 zanlı yakalandı

Hırsızlık şüphelilerine yönelik soruşturmada 50 zanlı yakalandı

Hırsızlık şüphelilerine yönelik soruşturmada 50 zanlı yakalandı

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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