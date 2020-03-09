Adana'daki "gürültü cinayeti" davasında 6 sanığın yargılanmasına başlandı
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Adana, Güncel

Adana'daki "gürültü cinayeti" davasında 6 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan, bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili biri tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

09.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:10
Adana'daki

Adana'da komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan, bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili biri tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Ferdi B. ile tutuksuz yargılanan İzzettin B, Kader E, Ali B. ile sanıkların avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan İbrahim B. ve F.E. (17) ise duruşmaya kaltılmadı.

"Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenen sanık Ferdi B, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Maktul Ramadan Silo ile yanındaki kişilerle herhangi bir sorununun olmadığını iddia eden Ferdi B, olay günü eşi ile pikniğe gittiğini ve dönüşte baldızı F.E'nin telefonla arayarak, "Yukarı katta kavga var, bir an önce gelin." demesi üzerine eve geldiklerini söyledi.

Evinin önünden 3 kişinin yukarı kata çıktığını ve kendisinin de peşlerinden gittiğini öne süren Ferdi B, şunları dile getirdi:

"Kapılarına vardığımda Riyad, 'Seninle ilgisi yok, sen karışma.' dedi. Bunun üzerine dışarıya çıkıp evime geçtim. Daha sonra yukarıdaki grup aşağıya inip evime girdi. Ramadan, Abdulkadir'i kovalıyordu, peşinden koştum. Merdiven dairesinde bıçak buldum, herkes dışarı kaçtı. Ramadan beni de kovalamaya çalıştı, sonra yere düştü. Abdulkadir'e 'Sen mi vurdun?' dedim, o da 'Kendi kendini vurdu.' dedi.

Bu sırada elimde bıçak vardı, yere bıraktım. Ambulansı aradım."

F.E. ile Y.H'nin kendisine komplo kurduğunu savunan Ferdi B, tahliyesini istedi.


Ferdi B'nin kardeşi İzzettin B. de Ramadan Silo yere düştükten sonra ağabeyinin geldiğini, daha sonra birlikte dışarı çıktıklarını söyledi.

Ferdi B'nin birlikte yaşadığı Kader E. de Abdulkadir'in Ramadan'a bıçakla vurduğunu gördüğünü, Ferdi B'nin kavgaya karışmadığını iddia etti.

İddia makamı, sanık Ferdi B'nin tutukluluk halinin devamına, tanıklar M.E, M.B, Riyad A, Abdulkadir E. ve Y.H'nin zorla getirilmelerine karar verilmesini istedi.

Sanık Ferdi B'nin tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme heyeti, tanıkların zorla getirilmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay


Seyhan ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde 11 Ağustos 2019'da evinde alkol alıp gürültü yapan Suriye uyruklu Ramadan Silo (23) ile komşusu Ferdi B'nin tartıştığı öne sürülmüş, diğer aile fertlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüşen olayda Silo bıçaklanarak öldürülmüştü.

Kaynak: AA

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Manşet

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