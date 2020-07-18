Adana'daki fuhuş soruşturması kapsamında bir şüpheli daha tutuklandı
Adana'daki fuhuş soruşturması kapsamında aranan firari kadın şüpheli Muş'ta yakalandı.
Adana'daki fuhuş soruşturması kapsamında aranan firari kadın şüpheli Muş'ta yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, fuhuş yaptırdıkları ve fuhşa yer temin ettikleri öne sürülenlere yönelik 30 Haziran'da düzenlediği operasyon kapsamında aranan Fadime Ş'nin Muş'ta olduğu belirlendi.
Kente giden ekipler, gözaltına aldıkları şüpheliyi işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Fadime Ş. tutuklandı.
Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheliyi arıyor.
Kentte fuhuş yaptırdıkları ve fuhşa yer temin ettikleri öne sürülenlere yönelik 30 Haziran'da düzenlenen operasyonda 33 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 17'si adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 11'i tutuklanmış, 6'sı hakkında ise ev hapsi cezası verilmişti.
Kaynak: AA