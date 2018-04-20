Adana'daki Fuhuş Operasyonu

Adana'da tehdit ve şantajla kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, kadınlara Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda tehdit ve şantajla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 18 Nisan'da kent merkezinde özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlemiş, 8 şüpheliyi gözaltına almış ve zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı dijital materyallere el konulmuştu.