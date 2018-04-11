Adana'daki Fetö/pyd Davası
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 15 yıl hapisle cezalandırılması istenen makina mühendisi Selim Gürültü, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 15 yıl hapisle cezalandırılması istenen makina mühendisi Selim Gürültü, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Selim Gürültü ile avukatı katıldı.
Sanık Gürültü, son savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Mahkeme savcısı da esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, örgüt üyelerinin gizli iletişimde kullandıkları ByLock programını kullandığının tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Gürültü'yü "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti.