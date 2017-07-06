Adana'daki Fetö/pdy Soruşturması

Adana'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "ByLock" kullandığı iddia edilen üniversite öğrencisi hakkında "silahlı terör örgütüne" üye olmak suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla tutuklanan Çukurova Üniversitesi öğrencisi Rümeysa Y. hakkındaki soruşturma tamamlandı.



Savcının, şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Sanığın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.