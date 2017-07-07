Adana'daki Fetö/pdy Operasyonu

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün kapatılan okullarında müdür, müdür yardımcılığı ve memurluk yapan 4 kişi hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY'nin Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılan okullarında müdürlük yapan EG, müdür yardımcıları FD, RB, ve RY. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Cumhuriyet savcısı, tutuksuz 4 sanık hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırladı.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.





Haklarında 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istenen şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.