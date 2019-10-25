Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar

25.10.2019 14:34

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan ve örgütün sözde "bölge imamı" olduğu iddia edilen tutuksuz sanığa, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.T. ile avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.T, FETÖ/PDY ile ilk olarak üniversite eğitimi sürecinde tanıştığını ve R.B. isimli örgüt üyesinin kendisiyle irtibata geçtiğini söyledi.

FETÖ'ye ait evlerde 2007'de kalmaya başladığını belirten M,T, "Bana ilk önce Aksaray'da ev abiliği görevi verildi. Daha sonra Adana'da örgüte ait yurtta büro memuru olarak çalıştım. Bir süre sonra bana 'bölge imamı' olacaksın denildi. Bu görevim sırasında üniversite öğrencilerinin kaldığı örgüte ait evlerle ilgilendim. Suç işlemek kastım olmamıştır. Bu örgüt içerisinde bulunduğum için çok pişmanım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.T'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA