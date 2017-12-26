Adana'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.A.G. katıldı.



Sanık, savunmasında, FETÖ/PDY terör örgütüne ait şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, beraatını talep etti.



Mahkeme savcısı mütalaasında tutuklu sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti de sanık M.A.G'ye yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.