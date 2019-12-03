Adana'daki FETÖ/PDY davasında 19 sanığın yargılanmasına devam edildi

03.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:48

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 2010 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını, örgütün mahrem imamlarından aldığı iddia edilen eski komiser yardımcısı tutuksuz 19 sanık hakkında açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık M.Ç. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve tanık beyanlarını kabul etmediğini belirtti.

FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasında yer almadığını savunan sanık M.Ç, "Komiser yardımcılığı sınav sorularını kimseden almadım. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt mahrem imamlarından soru almadıklarını savunarak beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA