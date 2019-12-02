Adana'daki FETÖ/PDY davası

02.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:38

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan haberleştikleri iddia edilen eski askeri lise öğrencisi 3 sanık hakim karşısına çıktı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.A.T, M.K.Ç. ve A.Ö.Ü. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak, savunması alınan sanık A.Ö.Ü, askeri lisede okurken mahrem imamların kendisiyle irtibata geçtiğini söyledi.

FETÖ'nün mahrem imamları tarafından sohbet toplantısına çağrıldığını belirten sanık, "Beni askeri okulda, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle arayan şahıs Mehmet kod adlı kişiydi. Bu şahıs bizleri sohbet toplantısına çağırıyordu. Emniyetteki ifademde de fotoğraf teşhisinde bulundum. Bu örgüte ait tüm bildiklerimi ifademde anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." diye konuştu.

Savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA