Adana'daki FETÖ/PDY davası

13.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:46

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla yargılanan 4 sanığın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar E.K, D.B.U, H.K. ve tutuksuz sanık S.A. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık S.A, FETÖ/PDY ile ilk olarak lise eğitimi sürecinde tanıştığını ve kendisiyle "İsmail" isimli şahsın ilgilendiğini söyledi.

Örgüt üyesi mahrem imamlar tarafından askeri okul sınavları için yönlendirildiğini belirten sanık S.A, şunları kaydetti:

"Lise son sınıfta beni, İdris kod adlı sivil mahrem imam devraldı. İdris kod adlı mahrem imam harp okulu sınavlarına girmem için beni yönlendirdi. Bana 'askeri okul sınavlarına gir, sınav sonuçlarını da mutlaka bana söyle' dedi. Daha sonra mülakat için benimle aynı otobüse bilet aldı. Bu şahıs bana 'Davut' kod adını verdi. Askeri okulda, FETÖ'nün mahrem imamları, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle bizleri arayarak sohbet toplantısına çağırıyordu. Bu örgütle 15 Temmuz gecesine kadar irtibatım oldu. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ederim."

Savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA