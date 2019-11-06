Adana'daki FETÖ/PDY davası

06.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:06

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz eski polis 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.Ç, H.A. ve H.R.E. ile avukatları katıldı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Y.A, FETÖ içerisinde mahrem imam olduğunu ve polislere yönelik sohbet toplantısı organize ettiğini söyledi.

Polislerden alınan himmet paralarının kendisinde toplandığını belirten Y.A, "Örgüt içerisinde komiserlik sınavını kazanan polisler için 'liseli' tabiri kullanılıyordu. Sanıklardan H.A'yı sohbet toplantısında gördüm. Başka bir örgütsel faaliyetine tanıklık etmedim. Ayrıca bende toplanan himmet paralarını Adana'da bizlerden sorumlu olan örgüt mensubuna zarf içinde teslim ederdim." diye konuştu.

Sanık H.A. savunmasında, tanık beyanlarını kabul etmediğini kaydederek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Hakkımda yapılan fişlemeyi kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA