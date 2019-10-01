Adana'daki FETÖ/PDY davası

01.10.2019 18:14

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen eski teğmen 3 sanığın yargılanması sürdürüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.T, O.O. ve T.T. ile avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dava dosyasına, ardışık arama HTS analiz tutanağının geldiğini belirterek, sanıklara bu konudaki savunmalarını sordu.

Sanık M.T, savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini ileri sürdü.

Terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden M.T, "Mahkemeye gelen ardışık arama HTS analiz tutanağını detaylı şekilde inceleyemedim. Kayıtları incelemek için süre talep ediyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamını ve eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA