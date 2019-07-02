Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularını örgüt mahrem imamlarından aldığı öne sürülen tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Fahrettin A. ile avukatı katıldı.

Duruşmada ilk olarak mahkeme başkanı tarafından sanığa ait ByLock tespit ve değerlendirme tutanağı okunarak, bu konudaki savunması soruldu.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını, ByLock kullanmadığını iddia eden sanık Fahrettin A, "2010 yılında yapılan KPSS'de kimseden soru almadım. Tanık beyanlarını gerçek değildir. Mahkemeye gönderilen ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fahrettin A'nın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA