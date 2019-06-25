Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla yargılanan tutuksuz 17 eski astsubayın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen H.T, sanık A.K. ile astsubay meslek yüksek okuluna gitmeden önce tanıştırıldığını söyledi.

Adana'da 2008 yılında FETÖ'ye ait evlere beraber gittiklerini belirten tanık H.T, "Örgütün sohbet toplantılarına A.K. ile birlikte katıldık. FETÖ'ye ait evlerde ikimiz de bir yıl boyunca kaldık. Sanık A.K. hakkındaki yaptığım teşhis ve ifadem doğrudur." dedi.

Söz verilen sanıklar ise FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını savunarak, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA