Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski öğretmen ve iş adamı 1'i tutuklu 30 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Harun Reha Ataç ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkemede savunma yapan sanıklardan Ataç üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

Daha sonra cumhuriyet savcısı eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanık Ataç'ın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanık Ataç'ın mevcut halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 29 Mayıs'a erteledi.