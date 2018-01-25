Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yargılaması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan doktor ve sağlık çalışanı tutuksuz 7 sanığın yargılanmalarına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Adnan G, Mehmet B, Mustafa B, Kadriye S, Halime D. Ö, Emirhan Y, Ali Y. ve avukatları katıldı.

Mahkemede savunmaları alınan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Daha sonra cumhuriyet savcısı eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, kovuşturmanın geldiği aşamayı nazara alarak tüm sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına ve duruşmanın 17 Nisan'a ertelenmesine kararlaştırdı.