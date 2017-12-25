Adana'daki Fetö/pdy Davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan sanık, 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.



Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu sanık Orçun Ç'nin yargılandığı dava, tek celsede sonuçlandı.



Sanık yaptığı savunmada, telefonuna ByLock programı yüklemediğini öne sürerek, ataması yapılmadığı için zihinsel engelliler okulunda çalıştığını ifade etti.



Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını istedi.



Mahkeme heyeti, sanığı önce 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti, ardından duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasını 6 yıl 3 aya indirdi ve tahliyesine karar verdi.