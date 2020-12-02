Adana'daki FETÖ davasında yargılanan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası
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Adana'daki FETÖ davasında yargılanan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası

02.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:46
Adana'daki FETÖ davasında yargılanan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan biri 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatına karar verildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan biri 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatına karar verildi.

Adana 12'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.O, M.K. ve O.K. ile avukatları katıldı.

Sanık M.O. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Ben terör örgütüne 'himmet' adı altında finansal destekte bulunmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim." dedi.

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Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık M.O'nun cezalandırılması, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, M.O'yu "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıkların ise beraatına karar verdi. Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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