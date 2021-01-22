Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası
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Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

22.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:51
Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine 1 yıl 6 ay 22 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine 1 yıl 6 ay 22 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak son savunması alınan sanık M.K, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını öne sürerek, "FETÖ/PDY'ye finansal destekte bulunmadım. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 sanığa 7 yıl 6'şar ay, 14 sanığa 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 sanığa 2 yıl 1'er ay, 2 sanığa 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası verdi.

Heyet, sanık H.A'nın ölmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşmesine, sanık M.D'nin dava dosyasının ayrılmasına, diğer 22 sanığın ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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