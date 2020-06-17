Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 4'üne hapis cezası Adana'da FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen ve haklarında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan dava açılan eski askeri lise öğrencisi 5 sanıktan 4'ü hapis cezasına çarptırıldı, birinin...

Adana'da FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen ve haklarında "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan dava açılan eski askeri lise öğrencisi 5 sanıktan 4'ü hapis cezasına çarptırıldı, birinin ise beraatine karar verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.K, İ.S, M.A.A, Y.Ö. ve Y.G. ile avukatları katıldı.

Sanık M.K. savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan M.K, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak M.A.A'nın beraatine karar verilmesi, diğer sanıkların ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan M.K'yi 6 yıl 3 ay, Y.Ö. ve İ.S'yi 3 yıl 1'er ay 15'er gün, Y.G'yi ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık M.A.A'nın ise "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine karar verildi.

Kaynak: AA