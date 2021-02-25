Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis cezası
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Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis cezası

25.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:52
Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 3'üne hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 5 sanıktan 3'ü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 5 sanıktan 3'ü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.T, E.U, T.D, Ö.C. ve B.P. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar M.T, E.U, T.D'nin örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını ve FETÖ iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu belirtti. Savcı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması, Ö.C. ve B.P'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanık M.T, örgüt üyesi olmadığını savundu.

Suçlamaları kabul etmeyen M.T, "Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını kullanmadım. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan M.T. ve E.U'yu 6 yıl 3'er ay, T.D'yi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi. Heyet, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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