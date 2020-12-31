Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası

31.12.2020 18:03 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:03
Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 5 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 5 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar G.M.A, G.D, H.G, M.K. ve O.K. ile avukatları katıldı.

Sanık G.M.A. savunmasında FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ'ye finansal destekte bulunmadım. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak sanık G.M.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, G.M.A'yı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların beraatine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Yaşar Güler Mehmet Nuri Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Halis Özkahya Fırat Aydınus Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Türk Yılbaşı Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 18:06:31. #1.14#
title