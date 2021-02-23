Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanığa hapis cezası
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Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanığa hapis cezası

23.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:19
Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanığa hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan ikisi 6 yıl 3'er ay, 1 sanık ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan ikisi 6 yıl 3'er ay, 1 sanık ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.B, T.S. ve V.B. ile avukatları katıldı.

Sanık H.B, savunmasında, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar H.B. ve V.B'nin FETÖ'nün sohbet adı altında düzenlenen toplantılarına katılması, örgütün yayın organlarına aboneliklerinin bulunması, sosyal medya hesaplarından örgütün amaçlarına hizmet eder nitelikte paylaşımlar yapmaları dikkate alınarak üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması, sanık T.S. hakkında ise aşamalardaki tutarlı beyan ve teşhisleri dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında hüküm kurulması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıklar H.B. ve V.B. ile etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapse mahkum ettiği T.S'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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