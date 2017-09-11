Adana'daki Fetö Davası
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski polis memuru tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski polis memuru tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanık Mehmet Ali Yağmurlu ile avukatları hazır bulundu.
Savunma yapan sanık, iddianamede geçen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık Yağmurlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.