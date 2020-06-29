Adana'daki fabrika yangını söndürüldü
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Adana'daki fabrika yangını söndürüldü

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) nişasta fabrikasında dün çıkan yangın söndürüldü.

Adana'daki fabrika yangını söndürüldü
29.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:16

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) nişasta fabrikasında dün çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Sarıçam ilçesinde dün akşam nişasta fabrikasının depo bölümünde başlayan ve ekiplerce kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları tamamlandı.

Fabrikanın kısmen çöken depo kısmının yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Osmaniye ve Mersin'den takviye olarak gelen itfaiye ekipleri de bölgeden ayrıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi ve hasar tespiti için fabrikada inceleme başlatıldı.

AOSB'deki nişasta fabrikasının depo kısmında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Osmaniye ile Mersin itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'ların da müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan yangın kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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