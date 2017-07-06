Adana'daki Fabrika Yangını... Güvenlik Kameralarındaki Patlama Anı (2)

Adana'daki bir fabrikada meydana gelen patlama ve yangın korkuttu. Kimya sanayi alanında faaliyet gösteren fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Patlama sırasında fabrikanın karşısındaki akaryakıt istasyonunun camları kırılınca istasyondaki bir çalışan yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan çalışana ilk müdahalesini yapıp hastaneye götürdü.



OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI



Fabrikadaki patlama, hemen karşısındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına da yansıdı. Patlama anında istasyonda meydana gelen hasar dikkat çekti. Patlama sırasında camların krırlıdğı, market bölümündeki bazı rafların düştüğü görüldü. Polis, akaryakıt istasyonu çalışanlarının da ifadelerine başvururken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Yanan fabrikadan görüntü



Ekiplerin müdahalesi



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Güvenlik kameraları görüntüleri



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,