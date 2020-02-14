Adana'daki fabrika yangını 32 saattir sürüyor

14.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:50

Adana'da bir pamuk yağı fabrikasının deposunda pamuk balyalarında çıkan yangın aradan 32 saat geçmesine rağmen söndürülemedi. İtfaiye ekipleri, yangının diğer bölümlere sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesinde pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikanın balyalarının depolandığı bölümde yangın çıktı. Alevleri gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti.

Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, dün sabah saatlerinde rüzgarlı hava nedeniyle tekrardan büyüdü. Gün boyunca devam eden söndürme çalışmalarına, ilçe belediyeleri de gönderdikleri su tankerleriyle destek verdi. Tonlarca pamuk balyalarını saran alevlerin, fabrikanın diğer kısımlarına ve Karataş Yolu'na sıçramaması için ekipler müdahalelerini sürdürüyor. Yangının üzerinden 32 saat geçmesine rağmen bölgeye tankerlerle sürekli su takviyesi yapılıyor. Kontrol altındaki yangının birkaç gün daha sürebileceği öğrenildi.

Yangın drone ile görüntülendi. Dumanların yüzlerce metrelik alanı kapladığı havadan görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA