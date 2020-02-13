Adana'daki fabrika yangını 18 saattir devam ediyor
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Adana'daki fabrika yangını 18 saattir devam ediyor

Adana'da pamuk yağı imalatı yapan fabrikada çıkan yangın 18 saattir devam ediyor.

13.02.2020 21:55 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:55
Adana'daki fabrika yangını 18 saattir devam ediyor

'da pamuk yağı imalatı yapan fabrikada çıkan yangın 18 saattir devam ediyor. ekipleri tekrardan büyüyen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


Yangın, saat 03.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde bulunan pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın deposunda bulunan pamuk balyalarının bulunduğu bölümde yangın çıktığını gören işçiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale etmeye başladı.


18 saattir itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor


Gece saatlerinden itibaren soğut çalışmalarını devam ederken yangın tekrardan başladı. İtfaiye ekipleri büyüyen yangını tekrardan kontrol altına almaya çalışıyor. - ADANA

Kaynak: İHA
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