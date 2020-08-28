Adana'daki düğünler koronavirüse davetiye çıkardı! Metrelerce uzayan halay kuyruklarıyla koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
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Adana'daki düğünler koronavirüse davetiye çıkardı! Metrelerce uzayan halay kuyruklarıyla koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı

Adana, İçişleri Bakanlığı genelgesinde düğün kısıtlamalarının uygulanacağı iller arasında yer alıyor. Ancak elde edilen son görüntülerde maskesiz ve sosyal mesafeye uyulmayan Adana'daki sokak düğünlerinde, koronavirüs önemlerinin yok sayıldığı görülüyor.

Adana'daki düğünler koronavirüse davetiye çıkardı! Metrelerce uzayan halay kuyruklarıyla koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
28.08.2020 22:44 | Son Güncelleme: 28.08.2020 22:54

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumların özenle yinelediği maske-mesafe ikilisi bir kez daha göz ardı edildi. Adana'da 28 Ağustos akşamı bir sokak düğününden kameralara yansıyan görüntülerde, katılımcıların birçoğunun maskesiz olduğu ve mesafe kurallarına uymadığı gözlerden kaçmadı.

DÜĞÜNLERLE KORONAVİRÜS ÖNEMLERİ YOK SAYILDI

Türkiye genelinde artan vaka sayısı ile birlikte Adana'da da vaka oranlarında belirgin bir artış yaşanıyor. Düğün kısıtlamalarının uygulandığı şehirde vatandaşlar, sokak düğünleri ile Bakanlığın aldığı önemleri resmen görmezden geldi.

Adana'daki düğünler koronavirüse davetiye çıkardı! Metrelerce uzayan halay kuyruklarıyla koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı

Adana ili Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa mahallesinde 28 Ağustos günü gerçekleştirilen sokak düğününden gelen görüntülerde katılımcıların birçoğunun maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülüyor. Öte yandan uzun halay kuyrukları da dikkat çekti.

Adana'daki düğünler koronavirüse davetiye çıkardı! Metrelerce uzayan halay kuyruklarıyla koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı

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