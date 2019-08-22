22.08.2019 17:29

Adana'daki dehşete kurban giden şahsın cenazesi adli tıp kurumundan alındı

Cinnet getiren ordudan atılan astsubayın kurşunlarına hedef olan 65 yaşındaki adamın cenazesi adli tıp kurumundan alındı

ADANA - Adana'da cinnet getiren ordudan atılan astsubayın silahla öldürdüğü 3 kişiden biri olan Necmettin Şahinoğlu'nun cenazesi otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. Hayati Özkaya, mobiletle giderken açılan ateş sonucu yere yığılarak hayatını kaybetti. Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı 65 yaşındaki Necmettin Şahinoğlu da tabanca ile başlarından vurularak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahinoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından Buruk Mezarlığı'na defnedilmek üzere Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Okan Develi ile Hayati Özkaya'nın otopsi işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA