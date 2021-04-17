ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA SÖZDE MUSUL EMİRİ YAKALANDI
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ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA SÖZDE MUSUL EMİRİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, 4'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adana'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, 4'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Yusuf Abdulkerim Yusuf Neccar'ın (33), Irak'ta görev yaptığı sırada DEAŞ'ın işgali sonrası saf değiştirdiği ve örgütün sözde Musul emirliğine atandığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde savaşçı, güvenlik, infazcı, istihbaratçı, sözde emir olarak görev yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu 7 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, 13 Nisan Salı günü şafak vakti operasyon için harekete geçti. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, 3'ü Suriye, 4'ü Irak uyruklu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

DEAŞ'IN İŞGALİNİN ARDINDAN SAF DEĞİŞTİRMİŞ

Emniyete götürülen şüphelilerden Yusuf Abdulkerim Yusuf Neccar'ın, Irak'ın Telefer kentinde istihbarat polisi olarak görev yaparken DEAŞ'ın işgalinin ardından saf değiştirdiği ve örgütün sözde Musul Emiri olduğu ve DEAŞ'ın dış güvenlik sorumlusu olarak görevlendirdiği öğrenildi. Ayrıca Neccar'ın, DEAŞ'ın Türkiye, Suriye ve Avrupa'daki sözde liderleriyle irtibat kurduğu da saptandı. Gözaltındaki şüphelilerden Yazen el-Selami'nin (24) ise örgüt içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yazen el_selami ile Yusuf Abdulkerim Yusuf Neccar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla, 4'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Serbest kalan şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA SÖZDE MUSUL EMİRİ YAKALANDI
ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA SÖZDE MUSUL EMİRİ YAKALANDI
ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA SÖZDE MUSUL EMİRİ YAKALANDI
ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA SÖZDE MUSUL EMİRİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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