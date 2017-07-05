Adana'daki Deaş Operasyonunda 9 Tutuklama

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine yapılan baskında yakalanan ve aralarında 6 canlı bombanın bulunduğu 2'si çocuk toplam 12 kişiden 9'u tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve aralarında 6 canlı bombanın bulunduğu 2'si çocuk toplam 12 kişi, bugün sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında sözde 'Adana emiri' A.Ç'nin de bulunduğu 9'u tutuklandı. Aralarında 14 yaşındaki kız çocuğu ve yaklaşık 1 yıl önce cuma namazında "üzerimde bomba var" diyince infiale sebep olan ve darp edilen Mahmut K.'nin de bulunduğu 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



(Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya /İHA)