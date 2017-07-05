Adana'daki Deaş Operasyonunda 8 Tutuklama

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine yapılan baskında yakalanan ve aralarında 6 canlı bombanın bulunduğu 2'si çocuk toplam 12 kişiden 8'i tutuklandı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmasında, terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Adana emiri' olarak atadığı 32 yaşındaki A.Ç.'nin 4 arkadaşıyla birlikte Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde hücre evi oluşturduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi doğrultusunda zanlıları yaklaşık bir ay boyunca takibe başladı. Yapılan takip sonucunda polis A.Ç.'nin sosyal medya üzerinden şifreli konuşmalarla örgüte elaman kazandırdığını, bu kapsamda İstanbul, Konya, Bursa ve İzmir'den 2'si yaşı küçük 7 kişinin geldiğini belirledi. Polis gelen 6 kişinin Suriye'ye geçip burada bomba eğitimi aldıktan sora tekrar Adana'ya dönerek Türkiye ve yurt dışında canlı bomba eylemi yapacağını öğrendi.



Şafak vakti 250 polisle operasyon



Polis, bu bilgiler üzerine Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla Terörle Mücadeleden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı ve şube müdürü koordinasyonunda hücre evine şafak vakti operasyon başlattı. Polis, 7 kişiyi gözaltına aldıktan sonra evde arama başlattı. Yapılan aramada evde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital verilere el konuldu.



Polis gözaltına aldığı 12 kişiyi de bugün sağlık kontrolünden geçirdikten sonra adliyeye sevk etti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken, aralarında A.Ç. ile Mahmut Kılıçarslan'ın da bulunduğu 4 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ayrıca serbest bırakılan Endonezyalı kadın da sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - ADANA