Adana'daki DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, 4 kişi serbest bırakıldı. Şüphelilerden Muhammed Velid A.'nın (24), örgütün eğitim yapılanması içinde Arapça Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptığı ve 100 dolar maaş aldığı, Abdurrahman Raad B.'nin (22) ise babasının Irak'ta sözde zekat divanı başkanı olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttükleri, daha önce yakalanan teröristlerle bağlantılı oldukları öne sürülen 9 kişiyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarması sonrası TEM ekipleri, 18 Şubat günü şafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat ve TEM ekiplerinin koçbaşları ile demir kapılarını kırarak girdiği evlerde arama yapan polisler, haklarında gözaltı kararı bulunan Suriye uyruklu Ahmet M. (21), Muhammed Velid A., Ahmet (24) ile ağabeyi Muhammed Ş. (29), Rabiye O. (46), Irak uyruklu Abdurrahman Raad B., Sabit Tebben M. (47), Abdurrahman (21) ile ağabeyi Ali H.'yi (37) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Suriye uyruklu Ahmet ile ağabeyi Muhammed Ş.'nin örgüt saflarında silahlı faaliyet gösterdiği, Muhammed Velid A.'nın ise örgütün eğitim yapılanması içerisinde Arapça Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptığı ve 100 Dolar maaş aldığı öğrenildi. Şüphelilerden Irak uyruklu Sabit Tebben M.'nin ise örgütün sözde polis kuvveti içerisinde yer aldığı, Abdurrahman Raad B.'nin babasının da Irak'ta örgütün sözde zekat divanı başkanı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Rabiye O. Abdurrahman Raad B. ve Sabit Tebben M. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ahmet ile ağabeyi Muhammed Ş., Abdurrahman ile ağabeyi Ali H. ve Muhammed Velid A. tutuklandı, Ahmet M. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR