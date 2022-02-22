Adana'daki cinayetin zanlısı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

AA, Yusuf Koyun - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

Adana'da tartıştığı 17 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan maktulle aynı yaştaki şüpheli tutuklandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı 17 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan maktulle aynı yaştaki şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde, 18 Şubat'ta tartıştığı Muhammet Yasir Yücel'i (17) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.S.Y'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye götürülen şüpheli A.S.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, olayda zanlı tarafından bıçakla yaralandığı öne sürülen maktulün arkadaşı E.T'nin (16) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İsmetpaşa Mahallesi'nde 18 Şubat'ta tartıştığı Muhammet Yasir Yücel'i göğsünden, arkadaşı E.T'yi de bacağından bıçaklayarak yaraladığı iddia edilen A.S.Y. gözaltına alınmıştı. Hastaneye kaldırılan Yücel müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

İsmetpaşa Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title