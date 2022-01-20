Adana'daki cinayetin iki şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Adana'daki cinayetin iki şüphelisi tutuklandı

Adana'daki cinayetin iki şüphelisi tutuklandı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Ocak'ta Barış Mahallesi'nde Mücahit Toraman'ın (25) silahlı kavgada başından vurularak öldürülmesiyle ilgili üç zanlının kimliğini belirledi.

Ekipler, şüpheliler R.Ö. (26), G.Ö. (40) ve T.B'yi (42) yakalamak için saklanabilecekleri değerlendirilen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlılardan G.Ö. ve T.B. yakalandı. Zanlı R.Ö'nün saklanmasına yardım ettiği ileri sürülen A.Ö. de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ö. ve T.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.Ö. kefaletle serbest bırakıldı.

Polis, firari zanlı R.Ö'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Seyhan ilçesinde, 12 Ocak'ta Mücahit Toraman gittiği unlu mamul dükkanında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Toraman müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Ocak, Güncel, Haber

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