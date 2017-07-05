Adana'daki Cinayete İlişkin Dava

Adana'da, sevgilisinin dini nikahlı eşini bıçakla öldürmesine yardım ettiği iddia edilen kadının 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.



Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Tarsus kadın kapalı ceza evinde tutuklu bulunan sanık Z.K. katılmadı.



Öldürülen 17 yaşındaki İ.A'nın yakınları ile tarafların avukatlarının katıldığı duruşmada, sanık Z.K'nin avukatı müvekkilinin cinayetle ilgisinin olmadığını ve spontane gelişen bir olay olduğunu iddia ederek tahliyesini istedi.



Mahkeme heyeti, Z.K'nin SEGBİS sistemiyle diğer celseye hazır edilmesi için ceza evine yazı yazılmasına karar verdi.



Duruşma ertelendi.



İ.A'yı öldürdüğü iddia edilen İ.D. hakkında dava açılması halinde dosyaların birleştirilmesine de karar verildi.



Sarıçam ilçesi, İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'nde 30 Nisan'da gece yarısı evine girdiği İ.A'yı (17) öldürdüğü iddia edilen tutuklu İ.D'ye (17) yardımcı olduğu öne sürülen Z.K. (18) hakkında dava açılmıştı.