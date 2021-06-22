Adana'daki cinayet ve yaralamayla ilgili yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
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Adana'daki cinayet ve yaralamayla ilgili yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Adana'daki cinayet ve yaralamayla ilgili yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da bir kadının öldürülmesi, dini nikahla yaşadığı kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da bir kadının öldürülmesi, dini nikahla yaşadığı kişinin de yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Haziran'da, merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde Durdu Özyiğit'in (35) pompalı tüfekle öldürülmesi, dini nikahla yaşadığı Sami H'nin de yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 zanlının kimliğini belirledi.

Öldürülen kadının komşuları olduğu belirlenen R.D, D.D, B.D. ve N.D, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, tüfeği ateşlediği ileri sürülen R.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yaralı Sami H'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Merkez Sarıçam ilçesindeki evlerinde, 19 Haziran'da, Durdu Özyiğit pompalı tüfekle ateş açılması sonucu öldürülmüş, dini nikahla yaşadığı Sami H. yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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