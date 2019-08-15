Adana'daki cinayet davasında karar

15.08.2019 14:02

Adana'da anlaşmazlık yaşadığı eski ortağını tabancayla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa "kasten adam öldürme" suçundan 15 yıl, "yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ise 3 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası verildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serdem Kadaş ile tutuksuz yargılanan 7 sanıktan üçü ile avukatları katıldı.

Karar öncesi son savunması istenen Kadaş, öldürülen Hüsnü Yaşar ile uzun yıllar ortaklık yaptıklarını belirterek, Yaşar'ın kardeşinin iş yerindeki bazı malzemeleri satması nedeniyle ortaklıklarını bitirdiklerini iddia etti.

Kadaş, Yaşar'ın iş yerinin önünden geçerken konuyu konuşmak için içeriye girdiğinde saldırıya uğradığını vurgulayarak, "İçeriye girdiğimde cisimlerle kafama vuruldu. Tabancamla korkutmak için havaya 2 kere ateş ettim. Hedef gözeterek ateş etmedim. Bu sırada Aziz isimli kişi elimi tutunca silah yeniden patladı. Hüsnü Yaşar'ın öldüğünü olaydan 2 gün sonra öğrendim." dedi.

Diğer sanıklar da önceki ifadelerini tekrarlayarak, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Kadaş'ı "kasten adam öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı, sonrasında da cezayı "haksız tahrik" ve "duruşmadaki iyi hal" gerekçeleriyle 15 yıla indirdi.

Sanığa, "yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından da 3 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası veren heyet, bu ceza için hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme heyeti sanık Kadaş'ı, kanıtların toplanmış olması ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

Diğer sanıklar hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Olay

Ova Mahallesi Tekel Caddesi'nde 18 Ocak'ta Serdem Kadaş (44), anlaşmazlık yaşadığı eski ortağı Hüsnü Yaşar'ın iş yerine gitmiş, aralarında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.

İki grup arasında çıkan kavgada Hüsnü Yaşar ile 2 kardeşi tabancayla, Kadaş ise çeşitli cisimlerle aldığı darbeler nedeniyle yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüsnü Yaşar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından cinayeti işlediği iddia edilen Kadaş ve kavgaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheli hakkında dava açılmış, ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Kadaş daha sonra tutuklanmıştı.

Kaynak: AA