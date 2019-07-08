Adana'daki cinayet davasında karar

Adana'da çıkan kavgada 15 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığa 12 yıl hapis cezası verildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ö.T. (18) ve avukatı katıldı.

Sanık Ö.T, savunmasında, kimseyi öldürmek istemediğini ve pişman olduğunu kaydetti.

Öldürülen Taner Salman'ın babası Nurettin Salman da, oğlunun eski bir husumet yüzünden savunmasız bir şekildeyken öldürüldüğünü iddia edip, sanıktan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, sanık Ö.T'yi önce "çocuğa karşın kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Heyet daha sonra, sanığın cezasını cinayeti haksız tahrik altında işlediği, suç tarihinde yaşının 18'den küçük olması ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle 12 yıla indirip tutukluluğunun devamına karar verdi.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 23 Mart 2018'de Ö.T, kendisini habersiz olarak sosyal medyada etiketlediğini iddia ettiği Taner Salman'ı (15) okul önünde boynundan bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Kaynak: AA