Adana'daki cinayet davasına devam edildi

21.08.2019 14:28

Adana'da tartıştığı eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan emekli polis memuru hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Hasan Güngör ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığıyla ilgili raporun gelmediğini belirterek, sanığın müşahade altına alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumunda hazır edilmesinin istendiğini belirtti.

Savcı da sanık Güngör'ün kaçma ihtimali bulunduğundan tutukluluk halinin devamına ve hakkında cezai ehliyeti bulunup bulunmadığı yönünde rapor aldırılmasını talep etti.



Sanık Güngör de önceki savunmalarını tekrarladığını söyledi.

Mahkeme heyeti, Güngör'ün tutukluluğunun devamına ve cezai ehliyeti bulunup bulunmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumunda hazır edilmesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Zahit Akdağ Bulvarı'ndaki bir apartman dairesinde 31 Mayıs 2018'de eşi Nilay Güngör'ü (57) tabancayla öldürüp teslim olduktan sonra tutuklanan emekli polis memuru Hasan Güngör (56) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA