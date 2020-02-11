Adana'daki cinayet davası

11.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:38

Adana'da 17 yaşındaki İsa Arıç'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili biri tutuklu iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık İ.D. tutuklu bulunduğu Malatya E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Daha önce tahliye edilen Arıç'ın dini nikahla yaşadığı Z.K. ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, öldürülen İsa Arıç'ın yaşının tespiti için mezarının açıldığını ancak Adli Tıp Kurumundan yaş tespiti ile ilgili raporun gelmediğini söyledi.

Sanık İ.D, tutuksuz yargılanmak ve Adana'ya yakın bir cezaevine nakledilmesini istedi. Z.K. ise eski savunmalarını tekrarlayıp, "Adaletinize sığınıyorum" diyerek beraatini talep etti.

Öldürülen İsa Arıç'ın ailesinin avukatı, İsa Arıç ile ilgili yaş tespiti raporunun beklenilmesini isterken, sanık İ.D'nin avukatı da daha önce müvekkilinin yaşı ile ilgili alınan raporda yaşının 20-21 olduğunu, ancak müvekkilinin ağabeyi ve ablasının yaşları dikkate alındığında müvekkilinin yaşının daha küçük olması gerektiğini iddia ederek yeniden yaş tespitinin yapılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, İ.D'nin tutukluluğunun devamına, sanığın yaşının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Dairesinden rapor aldırılmasına karar verdi.

Duruşma, öldürülen İsa Arıç ve sanık İ.D'nin yaş tespitleri ile ilgili raporların beklenilmesi için ertelendi.



Olay



Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde 29 Nisan 2017'de bıçakla yaralanmış halde bulunan İsa Arıç, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Arıç'ın dini nikahla yaşadığı Z.K. (16) ve gönül ilişkisi olduğu öne sürülen İ.D. tutuklanmıştı.

Öte yandan zanlı İ.D'nin evi de Arıç'ın yakınları tarafından ateşe verilmişti.

Kaynak: AA