Adana'daki cinayet davası

Adana'da çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesi bir kişinin de yaralanması olayıyla ilgili 2 tutuklu sanığın yargılandığı davaya başlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Ö. ve Abdilmecit C. ile sanıkların avukatları geldi. Duruşma ses ve görüntü kaydı ile yapıldı.

Sanık Ali Ö. savunmasında ölen ve yaralanan kişiyi tanımadığını söyledi.

Olay günü evde otururken araba çarpması sesine benzer ses duyduğunu belirten sanık, şöyle devam etti:

"Kim olduklarını sormak için 'Hayırdır kardeş ne yapıyorsunuz burada' diye sordum. Bana küfür edip 'Ya borcunu vereceksin ya da canını vereceksin' diyerek üzerime saldırdılar. Kendilerine, kimseye borcum olmadığını söyledim. Birisi 'sıkın kafasına' deyince korkutmak için tabancamla rastgele ateş ettim. Ben bu olayın böyle sonuçlanmasını istemezdim. Olanlardan dolayı pişmanım. Olay gecesi karanlıktı ve aşırı derecede yağmur yağıyordu."

Öldürülen Erhan Keçeli'ye borcu olduğu iddia edilen diğer tutuklu sanık Abdilmecit C. ise olay günü evine polislerin geldiğini belirterek, "Askerde oğlum vardı. Şehit haberini getirdiklerini sandım. Polisler cinayete karıştığımı söylediler. Ölen Erhan'dan 3 bin lira borç almıştım. 700 lirasını ödemiştim. Olay sırasında evden çıkmamıştım." dedi.

Olayda yaralanan Soner D. ise sanıklardan şikayetçi olmadı.

Mahkeme savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti sanık Ali Ö'nün tutukluluk halinin devamına, diğer sanık Abdilmecit C'nin ise yurt dışına çıkış yasağı ve polis merkezine haftanın 2 günü imza atmak suretiyle tahliyesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde 25 Aralık 2018'de Erhan Keçeli, arkadaşları ile alacaklısı olduğu Abdilmecit C'nin evi yerine yanlışlıkla bitişikteki Ali Ö'nün evine gitmişti. Çıkan kavgada Erhan Keçeli ölmüş, arkadaşı Soner D. ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA