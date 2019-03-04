Adana'daki Cinayet Davası

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunu tartışma sırasında tabancayla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

İddiaya göre, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesinde 11 Eylül 2014'te Yusuf Ünnü (41), oğlu Burak Ünnü'yü (23) aralarında çıkan tartışma sırasında öldürdükten sonra Gürcistan'a kaçtı.

Sahte kimlik ve pasaportla Gürcistan'a giriş yaparken yakalanan sanık Ünnü hakkında Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "kasten adam öldürmek" suçundan dava açıldı.

Mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne müzekkere yazarak, Yusuf Ünnü'nün Gürcistan'dan iadesinin istenmesini talep etti.

Gürcistan adli makamları ise sanık Yusuf Ünnü'nün "sahte kimlik kullanmak" suçundan aldığı cezanın infazı sonrası Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ünnü ve avukatı katıldı.

Ünnü, ifadesinde, oğlunun uyuşturucu ve alkol kullandığını öne sürerek, "Oğlumu tartışma sırasında isteyerek öldürmedim. Çok pişmanım." dedi.

Tanık olarak dinlenen P.K. ise Ünnü ile oğlu arasında problemler olduğunu bildiğini savunarak, şöyle konuştu:

"Burak, sürekli alkol ve uyuşturucu kullanan, sorun çıkartan, etrafa zarar veren biriydi. Bıçakladığı şahsın sanık babasından 40 bin lira istediğini biliyorum. Bu yüzden sanığın iş yerini kurşunlamışlardı. Bu konuları konuştuğumda Burak bana da kızdı ve arabamın lastiklerini kesti."

Mahkeme heyeti, sanık Ünnü'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA