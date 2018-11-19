Adana'daki Cinayet Davası

Adana'da boşanma aşamasında olan kocasını bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen kadın ile cinayeti iştirak halinde işlediği öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eşi Uğur Seviner'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Tuğba Seviner ve suça iştirak ettiği ileri sürülen arkadaşı tutuksuz sanık Ali Kavran ile ölen Uğur Seviner'in kardeşleri ve avukatlar katıldı.

Uğur Seviner'in duruşmada dinlenen kardeşleri, sanıklardan şikayetçi oldu.

Duruşma sonunda, geçen celse mahkemeye sunduğu mütalaasını yineleyen cumhuriyet savcısı, sanık Seviner'in, üzerine atılı suçu tahrik altında işlediğinin kabul edilerek, 18 yıldan 24 yıla kadar hapis ile diğer sanık Kavran ise yaralama suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcılığın mütalaasının ardından söz hakkı verilen sanık Tuğba Seviner, eşinden şiddet gördüğünü ve 3 kez boşanma davası açtığını belirtti.

Olay anını anlatan Seviner, olayın birden geliştiğini, ölen kocasının "Seni öldüreceğim, seni bitireceğim, bittin sen" diye bağırdığını, bağırıp komşulardan yardım istediğini ama gelen kimsenin olmadığını dile getirdi.

Kavgaya son vermesi için önce bardak attığını, sonrasında da onu durdurmak için bıçak savurduğunu ama öldürme niyetinin olmadığını savunan Seviner, "Ambulansı çağıran da benim. Yarasına da tampon yaptım." dedi.

Ali Kavran ise olayda ölümden döndüğünü, tek amacının ortalığı yatıştırmak olduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti, Seviner'in tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı karar için erteledi.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 30 Kasım 2017'de Uğur Seviner, kendisinden boşanmak isteyen eşi Tuğba Seviner'in kaldığı evde öldürülmüş, olayın ardından eşi Tuğba Seviner ile arkadaşı Ali Kavran hakkında dava açılmıştı.